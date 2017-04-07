Google запустила сервис проверки фактов в поисковой выдаче

17:00, 07 апреля 2017, ПАИ

Компания Google запустила функцию фактчекинга в своих новостном агрегаторе и поисковой выдаче. Об этом говорится в блоге компании.

Специальная пометка Fact Check будет отображаться у проверенных новостей в десктопном Google News, а также в приложениях Google News и Weather на iOS и Android.

С помощью нового инструмента в Google также постараются освещать и спорные ситуации, в которых нет достоверно правдивой информации. Для этого специалисты компании попытаются предоставить пользователям максимально возможное количество мнений и фактов.