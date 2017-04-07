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Экономика

«Псковэнерго» продолжит работу по усилению защищённости энергообъектов

«Псковэнерго» продолжит работу по усилению защищённости энергообъектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании. В комплекс ежегодных работ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» входит плановое обновление на энергообъектах охранных и охранно-пожарных сигнализаций, систем автоматизированного контроля доступа и видеонаблюдения, реконструкция инженерно-технических средств безопасности.

Эти работы призваны исключить возможность проникновения на территорию подстанций посторонних лиц и свести к минимуму потенциальные угрозы нарушения электроснабжения в приграничном регионе.

На сегодняшний день все наиболее крупные объекты «Псковэнерго» обеспечены круглосуточной физической охраной. Вместе с тем, как охраняемые, так и не охраняемые территории зданий и сооружений производственных отделений электрических сетей оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации с выводом сигнала либо на пост охраны, либо на диспетчерские пункты управления. На подстанциях с дежурным оперативным персоналом дополнительно к существующим системам охраны установлены кнопки тревожной сигнализации. По информации службы безопасности в настоящее время в единой системе охранного видеонаблюдения в «Псковэнерго» функционирует свыше 100 видеокамер.

С начала 2017 года проведены закупочные процедуры на поставку оборудования GSM охранной сигнализации на 9 участков РЭС.

В ближайшие месяцы на главном питающем центре Опочецкого района «Псковэнерго» построит новое сплошное ограждение из металлопрофиля с противоподкопным устройством и спиральным барьером безопасности по всему периметру подстанции. 

В рамках работы с персоналом служба безопасности предприятия проводит плановые инструктажи и внеплановый контроль функционирования постов охраны с проверкой знаний служебных инструкций, навыков поведения при возникновении нестандартных ситуаций и умения пользоваться техническими средствами охраны. С начала 2017 года в 3-х производственных отделениях энергокомпании было организовано 3 практические тренировки с привлечением подразделений силовых ведомств.

Напомним, с 4 апреля в связи с повышением террористической угрозы во всех филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» были усилены меры безопасности, ужесточены требования пропускного и внутриобъектного режима.

В компании напомнили, что о любых подозрительных действиях около электросетевых объектов, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП можно сообщить на «телефон доверия» в Пскове 8 (8112) 597-345 или единый телефон «горячей лини» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 .

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