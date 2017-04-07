Сотрудники Росрыболовства проверили промысловый флот Псковской области

17:15, 07 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в городе Гдов, населенных пунктах Сосново и Сторожинец Гдовского района Псковской области комиссия под председательством заместителя руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ахмеда Абдулаева в присутствии представителей рыбодобывающих компаний провели осмотр состояния 29 судов рыбопромыслового флота у 6 судовладельцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки установлено, что суда рыбопромыслового флота оборудованы спасательными средствами, системой пожаротушения, средствами связи и подачи сигнала, электронным позиционированием судов.

После смотра судов между Северо-Западным теруправлением Росрыболовства и судовладельцами были подписаны соответствующие акты.