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Общество

Сотрудники Росрыболовства проверили промысловый флот Псковской области

5 апреля в городе Гдов,  населенных пунктах Сосново и Сторожинец Гдовского района Псковской области комиссия под председательством заместителя руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ахмеда Абдулаева в присутствии представителей рыбодобывающих компаний провели осмотр состояния 29 судов рыбопромыслового флота у 6 судовладельцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки установлено, что суда рыбопромыслового флота оборудованы спасательными средствами, системой пожаротушения, средствами связи и подачи сигнала, электронным позиционированием судов.

После смотра судов между Северо-Западным теруправлением Росрыболовства и судовладельцами были подписаны соответствующие акты. 

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