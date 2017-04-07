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Экономика

Перников обсудил с главой Рослесхоза новую региональную программу лесопользования и ряд законодательных предложений

Сегодня, 7 апреля, в Москве вице-губернатор Псковской области Сергей Перников провёл рабочую встречу с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Валентиком. В переговорах также принимал участие председатель областного госкомитета по природопользованию и охраны окружающей среды Виктор Мусатов, сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе администрации Псковской области.  

Стороны обсудили исполнения Псковской областью переданных полномочий в сфере лесопользования в 2016 году. Вице-губернатор доложил главе Рослесхоза об исполнении регионом показателей государственной программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014–2020 годы», а также проинформировал его об итогах прохождения пожароопасного периода в 2016 году и соответствующей обстановке в 2017 году.

С учетом окончания срока действия лесного плана региона и лесохозяйственных регламентов лесничеств в 2018 году (некоторые из них были разработаны еще в 1990-х годах), а также необходимости приведения документации в нормативное состояние и неоднократных обращений со стороны организаций-лесопользователей, региональная администрация области выступила с инициативой разработки соответствующей региональной долгосрочной программы сроком на 5 лет. Документ в 2018 году должен рассмотреть Рослесхоз на предмет обеспечения финансирования предусмотренных в программе мероприятий из федерального бюджета. Указанные изменения коснутся около 1 млн га лесосеки, что составляет 40% лесного фонда региона.

В рамках встречи также был поднят вопрос о внесении изменений в лесное законодательство, регламентирующее заготовку древесины в части предоставления лесозаготовителями технологической карты лесосечных работ до начала осуществления заготовки, что позволит более эффективно осуществлять контроль за исполнением арендаторами лесных участков условий договоров аренды лесных участков, а также обязательств по эффективному проведению противопожарных мероприятий, сохранению объектов биоразнообразия, а также регламентирующее осуществление проверки происхождения вырубленной древесины заинтересованными органами власти при осуществлении ее транспортировки. Также был поднят вопрос возможности сокращения процедуры реализации вырубленной древесины в результате проведения рубок лесных насаждений для геологического изучения недр, проведения линейных объектов. Указанные инициативы региона нашли поддержку.

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