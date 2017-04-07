Дополнительные автобусы будут организованы в предпасхальный период и в день Пасхи в Пскове

17:59, 07 апреля 2017, ПАИ

В Пскове в предпасхальный период и в праздник Светлого Христова Воскресения будут организованы дополнительные автобусы, Об этом сообщили в дорожном отделе Управления городского хозяйства администрации города.

8, 9, 15 и 25 апреля будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «пл. Ленина - Орлецы » в период с 9:00 до 15:00 с интервалом движения 15 минут. В эти же дни организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище «Кресты»: рейсы от Вокзала -10:05, 11:05, 12:20, 13:20. Рейсы от кладбища - 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

16 апреля, в день Светлого Христова Воскресенья, дополнительные автобусы проследуют по маршруту «пл. Ленина - Орлецы » в период с 09:00 до 15600 с интервалом движения 9 - 10 минут

Дополнительно 9 и 16 апреля будет организовано движение автобуса на кладбище «Кресты», рейсами от железнодорожного вокзала - 9:45; 10:45;12:00;13:00. Рейсы от кладбища - 10:15; 11:15; 12:30; 13:30. По решению перевозчика льготы и месячные проездные билеты не действительны на дополнительных рейсах.

В отделе благоустройства УГХ сообщили, что подрядчикам, осуществляющим содержание кладбищ в рамках муниципальных контрактов, поставлена задача усилить уборку территорий, вывести дополнительные бригады рабочих. Радом с кладбищами будут установлены контейнеры большой вместимости, частота их вывоза будет увеличена.