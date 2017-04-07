Молодые сотрудники колонии в Крюках приняли присягу

15:50, 07 апреля 2017, ПАИ

Молодые сотрудники исправительной колонии в Крюках Островского района приняли присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Церемония приведения к присяге состоялась перед административным зданием учреждения в присутствии руководства, ветеранов и личного состава исправительной колонии.

С вступительным словом выступил заместитель начальника ИК-2 Игорь Гудков, напомнив об истории и значении проводимой церемонии. Затем к молодым сотрудникам обратились временно исполняющий обязанности начальника ИК-2 Виталий Егоров и председатель совета ветеранов учреждения Виталий Уловский. Они пожелали недавно принятым на службу специалистам стойкости духа, душевного равновесия и долгих лет службы.

Новобранцы получили первые служебные удостоверения сотрудников уголовно-исполнительной системы. Теперь им предстоит пройти курсы первоначальной профессиональной подготовки, в ходе которой они узнают азы службы в уголовно-исполнительной системе.