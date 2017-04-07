В Псковской областной библиотеке пройдет «День здорового сердца»

19:02, 07 апреля 2017, ПАИ

Псковская областная библиотека приглашает на программу «День здорового сердца»

10 апреля в 12 часов в Псковской областной библиотеке состоится День Здорового Сердца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Встреча приурочена ко Всемирному Дню Здоровья и пройдет в рамках общеевропейских дней знаний о сердечной недостаточности. Мероприятие проведет врач-кардиолог городской больницы Жанна Шлосберг.

«Речь пойдет о том, как радостно и активно жить полной жизнью, чтобы осуществить мечты без помех со стороны сердечно-сосудистой системы, для чего вовремя замечать проблемы и как их решать на ранних этапах, почему надо лечиться и как не отчаиваться, если сердечко «пошаливает», - отметили в пресс-службе.

В программе встречи с интересными людьми, любителями физкультуры и здорового образа жизни, с профессионалами - медицинскими специалистами, тренерами.

Участники встречи смогут задать вопросы специалистам, выполнять упражнения, танцевать, петь, шутить, будет много приятных сюрпризов и полезной информации.

Программа Дня Здорового Сердца:

В 12:00 заведующая консультативно-оздоровительным отделением ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» Олеся Масленникова и врач-кардиолог Псковской городской больницы Жанна Шлосберг расскажут об актуальности проблемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, способах решения проблемы, возможностях медицинских учреждений области для оказания помощи.

Кроме того, в 13:00 пройдет выступление тренера по гимнастике, аквааэробике, хореограф Людмилы Малиновской и энтузиаста, мастер рыбной ловли Игоря Батова.

Также, в 14:00 путешественник, велосипедист и лыжник Виктор Верёвкин и инструктор по йоге Ольга Павлентьева расскажут и покажут, каких высот и широт можно достигнуть при желании.

Позже, в 15:00 Жанна Шлосберг даст советы по конструированию салатов, а Алексей Егоров поделится своими личными достижениями.

Закончится программа Дня Здорового Сердца чаепитием со здоровыми угощениями.