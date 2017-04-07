22 апреля в Пскове пройдёт туристическая выставка «Время отдыхать!»

16:00, 07 апреля 2017, ПАИ

22 апреля (суббота) в Пскове в экспоцентре «Бизнес без границ» на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) будет работать туристическая выставка «Время отдыхать!». Организатором мероприятия выступает АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» при поддержке госкомитета Псковской области по культуре.

Как сообщила Псковскому агентству информации первый заместитель председателя госкомитета по культуре Юлия Белобородова, выставка будет проводиться уже в 3-й раз. По её словам, это мероприятие «стало хорошей традицией для старта нового туристского сезона».

В рамках туристской ярмарки будет работать экспозиция, на которой свои товары и услуги продемонстрируют представители сферы питания, гостиничного бизнеса, музеев, производители сувенирной продукции, а представители турфирм расскажут о самых интересных предложениях путешествий по Псковской области и остальной России на предстоящий сезон.

«Любой посетитель может открыть для себя новые направления отдыха в нашем регионе. Кроме того, туристкая ярмарка несомненно станет площадкой делового общения субъектов туриндустрии», - добавила Юлия Белобородова.

В программе мероприятия:

праздник псковского пирога с бесплатным угощением пирогами всех гостей;

кулинарные мастер-классы, в том числе по выпечке пирогов и пирожков, изготовлению сладостей, завариванию иван-чая, приготовлению сбитня и другие;

дегустации чая, сбитня, фермерского сыра, пирогов, пряников, пастилы и других вкусных продуктов;

творческие мастер-классы по изготовлению кукол, коллажей, украшений, рисованию и другие;

работа музейной комнаты «Мое советское детство» от Псковского кукольного дома;

фотозона для любителей путешествий.

Выставка будет работать с 10:00 до 19:00. Подробная программа мероприятия опубликована на сайте www.mppskov.ru. Справки можно получить по телефону 62-25-38.