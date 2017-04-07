Активисты ОНФ в Псковской области проверяют отмеченные на интерактивной карте свалки

16:08, 07 апреля 2017, ПАИ

По данным активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области, с начала года на территории региона обнаружено 55 несанкционированных свалок мусора. Семь свалок ликвидировано. Некоторые из них были ликвидированы в ходе субботников, проведенных различными организациями, в том числе ОНФ. По 40 свалкам ведется работа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок жители региона наносят новые проблемные объекты. Общественники провели рейд по вновь обозначенным на карте местам – в Псковском районе у деревень Молгово и Ваулино и в Печорском районе неподалеку от деревни Печки. В рейде приняли участие представители регионального управления Росприроднадзора и журналисты региональной телекомпании.

«В Печорском районе неподалеку от деревни Печки по дороге к ранее выявленной свалке мы обнаружили еще одну. Кучи мусора размещены в лесополосе неподалеку от дороги на площади более 400 кв. м. Это бытовые отходы, пластиковая упаковка, ветошь, строительный мусор, фрагменты старой мебели, обломки бытовой утвари», – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области, член регионального штаба Народного фронта Сергей Елизаров.

Общественники и специалист регионального управления Росприроднадзора на месте зафиксировали координаты, определили площадь свалки.

В Псковском районе несанкционированная свалка выявлена на берегу озера в водоохранной зоне. В куче мусора – бытовые отходы, консервные банки, пластиковые бутылки, куски шифера, изношенная обувь. «Мы пообщались с жителями деревни Молгово. Люди сообщили, что они свой мусор вывозят самостоятельно в ближайшие населенные пункты, где установлены контейнеры, а в их деревне контейнеров нет», – рассказал Елизаров.

Неподалеку от деревни Ваулино в Псковском районе на обочине дороги, ведущей к песчаному карьеру, выявлена большая свалка мусора площадью более 1 га. «Мусор разнообразный, видно, что приезжали грузовые машины и сбрасывали отходы производства по переработке древесины, есть строительный мусор – фрагменты старых заборов, куски рубероида, шифера, битый кирпич, пластик, а также прочие бытовые отходы», – рассказал Елизаров.

Общественники направили обращения в Росприроднадзор, госкомитет области по делам строительства и ЖКХ, администрации муниципалитетов по выявленным несанкционированным свалкам мусора. Объекты взяты на контроль.

«Несанкционированные свалки представляют экологическую опасность для здоровья человека, наносят вред окружающей среде, создают опасность лесных пожаров. Необходимо на региональном уровне наладить систему сбора и вывоза мусора в населенных пунктах сельской местности и в частном секторе, разработав соответствующие нормативные документы», – отметил Елизаров.

Общественники намерены добиваться уборки территорий, обозначенных жителями Псковской области на карте свалок, а также привлекать внимание к проблеме несанкционированного сброса мусора. «Самый простой способ борьбы со свалками – выбрасывать мусор только в положенном месте. Необходимо популяризировать бережное отношение к окружающей среде, а цивилизованный способ обращения с бытовыми отходами прививать с юного возраста», – считает Елизаров.

Активисты Народного фронта разработали цикл экологических уроков, которые проведут для псковских школьников и студентов.