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10 и 11 апреля будет ограничено движение по улице Льва Толстого в Пскове

В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной сети с 8:00 10 апреля до 18:00 11 апреля вводится частичное ограничение дорожного движения в Пскове на участке улицы Льва Толстого от Вокзальной до Речной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова просит водителей транспортных средств учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.

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