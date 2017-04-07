10 и 11 апреля будет ограничено движение по улице Льва Толстого в Пскове

16:11, 07 апреля 2017, ПАИ

В связи с аварийно-ремонтными работами на водопроводной сети с 8:00 10 апреля до 18:00 11 апреля вводится частичное ограничение дорожного движения в Пскове на участке улицы Льва Толстого от Вокзальной до Речной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова просит водителей транспортных средств учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута следования и соблюдать требования дорожных знаков.