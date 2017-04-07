Признана успешной работа Псковской области по сопровождаемому проживанию инвалидов

16:15, 07 апреля 2017, ПАИ

Пилотный проект по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей (сопровождаемое проживание), реализуемый в Псковской области, признан успешным. Такое мнение выразили участники всероссийского семинара-совещания, посвященного сопровождаемому проживанию людей с ментальными нарушениями, который прошел в Пскове 7 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социального защиты РФ, социальных учреждений субъектов РФ, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и другие приглашенные. Заседание провел начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.

«Псковская область открыта для инноваций. Это видно не только по этому успешному проекту, но и многим другим, которые есть в регионе в социальной сфере. Изучение уникального опыта Псковской области по обеспечению проживания людей с ограниченными возможностями здоровья в социуме поможет принять важные решения в других субъектах Российской Федерации», — сказала председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева.

В ходе семинара анализировались достигнутые результаты пилотного проекта по трудовой и социальной реабилитации людей с ограниченными умственными и физическими возможностями на базе Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца, Бельско-Устьенского дома-интерната для умственно отсталых детей, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, а также благотворительных организаций «Росток» и «Я и ТЫ». В рамках проекта сопровождаемого проживания участники — инвалиды разных возрастных групп — учатся и пробуют себя в различных видах труда: от хозяйственно-бытового до деревообрабатывающего и гончарного.

Кроме того, участники семинара-совещания обсудили перспективы устойчивого развития сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями после завершения проекта.

Добавим, что в Псковской области проживает более 50 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из которых 2,3 тысячи человек — дети.