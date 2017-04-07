Псковичи вышли на массовую зарядку против депрессии

16:23, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля, во Всемирный день здоровья, в Детском парке Пскова состоялась общегородская массовая физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех». День здоровья каждый год проводится под определённым девизом. 2017-й год всемирное здравоохранение посвятило теме депрессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитете.

Со словами приветствия к псковичам обратился глава Пскова Иван Цецерский: «Здоровье и спорт – одно целое. Спортивные качества позволяют человеку достигать различных высот. Желаю, чтобы вы никогда не погружались в депрессию, пусть энергия и задор будут спутниками вашей жизни».

Затем глава города вручил золотые значки ГТО 31 школьнику и присоединился к участникам зарядки, которую провела инструктор муниципального спортивного центра «Бригантина». Псковичи также приняли участие в спортивном флеш-мобе, конкурсах и викторинах на физкультурные темы. Подарком для участников стало показательное выступление «Первым будь» воспитанников отделения спортивной аэробики центра «Бригантина».