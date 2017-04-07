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Общество

Власти Великих Лук пожелали здоровья бывшим малолетним узникам концлагерей

По случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в Доме культуры Великих Лук состоялась встреча бывших малолетних узников, проживающих в городе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. 

«11 апреля 1945 года был освобожден один из крупнейших концентрационных лагерей – «Бухенвальд», и эта дата стала днем памяти всех погибших в концлагерях в годы Великой Отечественной войны, так же, как и песня «Бухенвальдский набат», с исполнения которой  началось мероприятие», - рассказали организаторы встречи.

Затем к собравшимся обратился заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев. Он отметил, что образ малолетних узников стал символом мужества и стойкости, призывом к борьбе с насилием. «Ваш жизненный подвиг служит всем нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие испытания, вы сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Желаю всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оставил неизгладимый след, душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам поклон за трудовой вклад в развитие Великих Лук, за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения», - сказал он.

В свою очередь начальник отдела здравоохранения администрации города Татьяна Игнатенкова пожелала участникам встречи здоровья, радости от общения с детьми и внуками и подчеркнула, что администрация всегда стремится помочь ветеранам в решении различных вопросов.

 

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