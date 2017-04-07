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Общество

Главный конструктор «Безопасного города» посетила Псковскую область

Псковскую область с рабочим визитом посетила главный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В ведомстве напомнили, что АПК «Безопасный город» - основополагающий элемент в реализации концепции Комплексной безопасности населения. Его активное внедрение в России началось с декабря 2014 года с утверждения Правительством соответствующей концепции. Проект планируется реализовать до 2020 года. Функции главного координатора по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» в субъектах РФ возложены на МЧС России.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В рамках визита Оксана Якимюк встретилась с заместителем губернатора – руководителем аппарата администрации области Максимом Жаворонковым, начальником Главного управления МЧС России по Псковской области Валерием Филимоновым, начальником регионального УМВД Юрием Инстранкиным и начальником УФСБ Алексеем Кальяном.

По результатам поездки главный конструктор положительно оценила проделанную на территории региона работу по готовности к внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

 

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