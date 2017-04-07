В Псковской областной библиотеке проходит выставка работ школьных лесничеств

18:12, 07 апреля 2017, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке проходит выставка лучших работ регионального творческого конкурса «Лес-кудесник». Экспозиция посвящена Году экологии в Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Эта выставка представляет большой интерес у псковичей и гостей города, популяризируя экологические знания и воспитывая экологическую культуру. Творческие работы, представленные на выставке, подчеркивают значимость проводимой школьными лесничествами области деятельности, воспитывают у подрастающего поколения любовь к природе родного края, от которых во многом зависит наше будущее», — отметил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

На выставке представлены фотографии, рисунки, листовки, плакаты, буклеты, изделия декоративно-прикладного и художественно-прикладного творчества на тему леса и его обитателей. Все работы созданы участниками школьных лесничеств из разных районов Псковской области. «Друзья леса» (Бежаницкий район), «Рябинушка» (Струго-Красненский район), «Флорист» (Себежский район), «Лесовичек» (Островский район), «Ивушка» (Невельский район) — всего в конкурсе «Лес-кудесник» приняли участие 62 представителя школьных лесничеств региона.

Школьные лесничества действуют в регионе в рамках региональной госпрограммы по развитию лесного хозяйства. Со школьниками регулярно проводятся теоретические и практические занятия в области лесоводства, лесовосстановления, основ лесной таксации, охраны и защиты леса. В 2016 году силами школьных лесничеств было посажено более 4 тысяч лесных культур и выращено более 80 тысяч посадочного материала (сосны).