Массовая пробежка пройдет в Пскове 8 апреля

16:53, 07 апреля 2017, ПАИ

8 апреля в 12:00 в Пскове состоится массовая пробежка, приуроченная ко Дню здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Мероприятие организуют команда Федерального проекта Трезвая Россия совместно с Центром смешанных единоборств и Молодежным парламентом.

Также в массовой пробежке примет участие заместитель губернатора Псковской области – руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков. Старт состоится на Набережной реки Пскова у Троицкого моста.

Кроме того, 9 апреля в 13:00 команда Федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области совместно с Центром смешанных единоборств города Пскова и ТРК «Простория» организуют мастер-класс по смешанным единоборствам для трудных подростков с Русланом Мурадалиевым.

Мастер-класс состоится по адресу: Псков, Иркутский переулок, дом 2. С собой необходимо иметь спортивную одежду. В мероприятии смогут принять участие все желающие от 12 до 35 лет. Вход свободный.