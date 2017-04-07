Завеличье оказалось самым криминальным районом Пскова

17:37, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля в УМВД по городу Пскову подвели итоги работы за первый квартал 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления, полковник полиции Сергей Сурин, отметил, что за отчетный период «была проделана большая работа и по общим показателям наметилась положительная тенденция».

С докладом выступил заместитель начальника управления - начальник полиции УМВД РФ по Пскову Василий Софин, который сообщил, что за первый квартал текущего года отмечено снижение зарегистрированных преступлений на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая часть преступлений зарегистрировано в районе Завеличье, их количество составило 38% от общего числа преступлений по городу. Наблюдается положительная динамика раскрываемости преступлений в целом - 52 дела раскрыты, в том числе 6 тяжких и особо тяжких составов.

Владимир Воробьев поблагодарил защитников правопорядка за добросовестный труд, подчеркнув, что псковская полиция находится в постоянном рабочем контакте с городской властью. Он также напомнил, что на 79-й сессии депутаты гордумы утвердили отчет начальника УМВД по городу Пскову за 2016 год.

Участники совещания также обсудили вопросы совершенствования работы отдельных подразделений. Рекомендовано усилить контроль за оборотом алкогольной продукции в нестационарных торговых точках и незамедлительно ходатайствовать в Администрацию города расторгнуть договоры с нарушителями закона. Начальник Управления Сергей Сурин также дал поручение пересмотреть организацию деятельности участковых, в частности, работу с населением.