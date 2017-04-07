В Порхове работники магазина сняли деньги с забытой покупательницей карты

19:07, 07 апреля 2017, ПАИ

В Порхове двое местных жителей воспользовались чужой банковской картой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, женщина после покупки товаров в одном из магазинов Порхова забыла там свою банковскую карту.

Как позже выяснили полицейские, ее нашли и воспользовались в своих целях двое работников этого магазина – мужчины 1986 и 1987 годов рождения. Они использовали снятые с карты более 23 тысяч рублей для оплаты компьютерной игры.

Возбуждено уголовное дело.