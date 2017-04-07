Вандалы похитили 13 туй с набережной Псковы

19:31, 07 апреля 2017, ПАИ

С территории набережной реки Псковы (левый берег), от Троицкого моста до Кузнецкого, вандалы похитили 13 туй. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пропажу высаженных в ходе реконструкции деревьев обнаружили рабочие подрядной организации, обслуживающей набережную по муниципальному контракту. Сотрудники Управления городского хозяйства выехали на место, зафиксировали факт хищения, составили акт. Заявление по факту вандализма подано в полицию.

Кроме того, в заявлении администрация города в связи с участившимися иными случаями вандализма на этой территории (поломкой урн, скамеек, надземных и грунтовых фонарей, декоративного мостика) просит принять меры и оказать содействие по охране парка, установив там круглосуточное патрулирование.

Заместитель начальника Управления - начальник полиции УМВД РФ по городу Пскову Василий Софин отметил, что дело взято на особый контроль.

Муниципальные власти просят псковичей, которые стали свидетелями противоправных действий в отношении малых архитектурных форм, зеленых насаждений на городских территориях, сообщать об этом в полицию по телефону 02.