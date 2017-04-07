Более 50 преступлений раскрыли полицейские Пскова за первый квартал года

21:52, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля УМВД по городу Пскову подвело итоги работы за первый квартал 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В собрании личного состава приняли участие заместитель главы города Владимир Воробьев, руководитель Следственного отдела по Пскову Евгений Шукшин, заместитель начальника УМВД по Псковской области Алексей Дмитриев, председатель комитета правового обеспечения администрации города Валерий Наводкин, прокурор Пскова Александр Григорьев.

Открывая мероприятие, начальник Управления полковник полиции Сергей Сурин отметил, что за отчетный период была проделана большая работа, по общим показателям наметилась положительная тенденция.

С докладом выступил заместитель начальника Управления - начальник полиции УМВД РФ по городу Пскову Василий Софин, который сообщил, что за первый квартал текущего года отмечено снижение зарегистрированных преступлений на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая часть преступлений зарегистрирована на Завеличье, их количество составило 38% от общего числа преступлений по городу. При этом, по его словам, наблюдается положительная динамика раскрываемости преступлений в целом - 52 дела раскрыты, в том числе 6 тяжких и особо тяжких составов.

В ходе совещания говорилось о том, что обеспечение правопорядка на территории города реализуется в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, народными дружинами, а также другими силовыми ведомствами.

Владимир Воробьев поблагодарил защитников правопорядка за добросовестный труд, подчеркнув, что псковская полиция находится в постоянном рабочем контакте с городской властью. Он также напомнил, что на 79-й сессии депутаты гордумы утвердили отчет начальника УМВД по городу Пскову за 2016 год.

Участники совещания также обсудили вопросы совершенствования работы отдельных подразделений. В частности, было рекомендовано усилить контроль за оборотом алкогольной продукции в нестационарных торговых точках и незамедлительно ходатайствовать в администрацию города расторгнуть договоры с нарушителями закона. Начальник Управления Сергей Сурин дал поручение пересмотреть организацию деятельности участковых, в том числе работу с населением.