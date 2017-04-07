Андрей Турчак принял участие в совещании по поддержке малого бизнеса

19:35, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в совещании под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Темой совещания стали меры поддержки, оказываемые АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» в рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

В совещании приняли участие представители субъектов РФ в СЗФО, генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, руководитель департамента по развитию инвестиционного климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Виталий Храмушин, руководители банков, общественных организаций и объединений, представители малого и среднего предпринимательства.

Особое внимание участники совещания уделили мерам финансовой поддержки, оказываемой малым и средним предприятиям.

Николай Цуканов рассказал, что в прошлом году на развитие МСП в целом по округу было выделено 1,4 млрд рублей. Финансовую поддержку получили более 12 тыс. малых и средних предприятий.

Кроме того, при поддержке Корпорации МСП субъектам малого и среднего бизнеса на Северо-Западе уже предоставлены 614 гарантий и поручительств по кредитным обязательствам на общую сумму более 8,7 млрд рублей.

Добавим, что администрация Псковской области также особое внимание уделяет поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. В прошлом году региональный Фонд гарантий и развития предпринимательства предоставил субъектам МСП 29 поручительств на сумму 103,5 млн рублей и микрозаймов на сумму 68,1 млн рублей. Также Фонд оказывает информационно-консультационную и образовательную поддержку предпринимателей и сотрудников.

Помимо этого, в прошлом году на государственную поддержку предпринимательства Псковской области из областного и федерального бюджетов было выделено более 45,5 млн рублей. В этом году на эти цели предусмотрено более 42 млн рублей.

Также 21 муниципальное образование региона получило финансовую поддержку муниципальных программ развития предпринимательства в размере 8,6 млн рублей.