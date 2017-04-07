День материнства, красоты и весны отпраздновала армянская община в Пскове

19:47, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля в Городском культурном центре Пскова состоялся торжественный концерт, приуроченный к Дню материнства, красоты и весны, который празднует армянская община «Урарту». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель «Урарту» Меружян Вермишян отметил: «Испокон веков в Армении 7 апреля отмечается День материнства, красоты и весны. Корни праздника имеют многовековую историю. В Армении этот праздник отмечался как в советские годы, так и с первых лет провозглашения независимости республики. По традиции в этот день мужчины дарят подарки своим матерям, сестрам и женам».

Представителей армянской диаспоры поздравил заместитель главы города Владимир Воробьёв. «Женщина – опора и поддержка всей семьи и главное её украшение. Каждая мать желает, чтобы её ребёнок вырос здоровым, сильным, умным, чтобы нашёл себя в этом мире. Нет ничего дороже, чем забота матери. Она формирует самые лучшие качества человека. Желаю вам любви, вечной молодости, благополучия!» - сказал он.

Концертная программа позволила зрителям окунуться в мир армянской культуры и музыки.