Жители Великих Лук сдают экзамены в ГИБДД по-новому

20:02, 07 апреля 2017, ПАИ

В ГИБДД Великих Лук сдача экзаменов проходит под контролем общественности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Сегодня, 7 апреля, сдавали экзамены те граждане, которым не удалось получить водительское удостоверение с первого раза.

«Все три экзамена теперь принимают строже - вступил в силу новый административный регламент МВД. Ничего нового в самом содержании билетов и заданий нет, но знания проверяются более тщательно. За каждый неверный ответ в теоретическом экзамене задают еще пять дополнительных вопросов, у кандидатов в водители есть право только на две ошибки», - пояснили в ведомстве.

При демонстрации первичных навыков вождения на «площадке» уже нужно сдавать не три, а пять упражнений из шести, вместо трех из пяти, как было ранее. И время этого экзамена теперь ограничено. При этом на каждое задание отводится не более 2 минут. А практическая часть в городе длится около 30 минут. Ошибки начисляют по новой «сетке», более строгой для экзаменуемых.

Как показывает практика, сейчас в Великих Луках только 20% претендентов удается получить водительское удостоверение с первого раза.