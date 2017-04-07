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Общество

Ремонт дороги в деревне Максаков Бор заказали порховские власти

В Порховском районе будет отремонтирована дорога, проходящая по деревне Максаков Бор. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 320 тысяч 559 рублей, средства заложены в бюджете Полонской волости. Подрядчик займется устройством выравнивающих слоев основания и покрытия из песчано-гравийной смеси.

Аукцион назначен на 20 апреля. Срок исполнения договора – 30 календарных дней со дня его подписания.

 

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