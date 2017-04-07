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Общество

Жители Пскова смогут проехать на «Нашествие» по новому мосту

Жители Пскова и Прибалтики смогут проехать на рок-фестиваль «Нашествие» по новому мосту. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

В этом году будет отремонтирован мост через реку Песка в Торопецком районе Тверской области, на 10-м километре автодороги общего пользования Москва – Рига – Торопец – Плоскошь. Мост был признан аварийным, и сейчас проект его реконструкции проходит госэкспертизу.

«Самое главное – следить за ценообразованием, техническими условиями и решениями, которые предлагают подрядчики. В конкурсе на проведение работ должны участвовать солидные, серьезные компании», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Работы планируется провести на участке длинной 750 метров, из них более 720 метров – подходы к мосту, они также будут капитально отремонтированы.

Добавим, фестиваль «Нашествие» пройдет в Тверской области с 7 по 9 июля. Площадка его проведения – Большое завидово.

 

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