Обслуживание рекреационной зоны в Пскове обойдется в 2,4 млн рублей
На обслуживание рекреационной зоны в Пскове, занятой городскими лесами, в 2017-2019 годах планируется потратить 2,4 млн рублей. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение комплекса работ.
Контракт предусматривает патрулирование территории, обустройство и уход за противопожарными минерализованными полосами, расчистку пожарных водоемов, уборку нависших и упавших деревьев, а также уборку от случайного мусора с вывозом и утилизацией в период с 1 мая по 31 декабря 2017 года, с 1 января по 31 декабря в последующие два года.
Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова».