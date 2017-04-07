Компании «Эгле» придется заплатить за зарастание и загрязнение угодий в Псковском районе

20:53, 07 апреля 2017, ПАИ

Псковский областной суд отказал ООО «Эгле» в удовлетворении жалобы на решение Псковского районного суда об установлении штрафа в размере 200 тыс. рублей за нарушения земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Компании «Эгле» принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 5,85 га, расположенный в районе деревни Портянниково Псковского района. В ходе проверки специалисты выявили нарушения земельного законодательства: очаговое зарастание сельхозугодий древесно-кустарниковой растительностью, перекрытие их грунтом, загрязнение производственными отходами. За это ООО было привлечено к административной ответственности.

Однако, не согласившись с назначенным штрафом в размере 400 тыс. рублей, компания обжаловала постановление надзорного органа в Псковском районном суде. Оценив представленные доказательства и степень общественной опасности совершённого правонарушения, суд счел возможным снизить размер штрафа до 200 тыс. рублей.

Не удовлетворившись вынесенным решением, ООО «Эгле» подало жалобу в Псковский областной суд, поставив вопрос об отмене судебного решения и прекращении производства по делу в связи с малозначительностью правонарушения.

Но областной суд не нашел оснований для отмены или изменения принятого ранее решения, указав все принимаемые обществом меры и смягчающие обстоятельства по делу уже были учтены. Также суд не установил оснований для прекращения производства по делу в связи с малозначительностью административного правонарушения, так как деятельность Общества привела к уничтожению плодородного слоя почвы.