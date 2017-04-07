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Общество

Коттедж с видом на Изборскую крепость предлагают приобрести псковичам

На этой неделе псковичи могут приобрести шикарный двухэтажный коттедж с участком, баней, гаражом и бытовыми постройками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин – Псков».

Объект расположен в районе Старого Изборска, между Городищенским и Мальским озерами, на реке Смолка. С участка открывается вид на Изборскую крепость и Труворово городище. В 15 минутах ходьбы расположены знаменитые Словенские ключи.

Деревянный двухэтажный коттедж 200 квадратных метров может быть использован как дача или для круглогодичного проживания, декорирован в теплых тонах. В доме: три спальни, большая гостиная на первом этаже и зона отдыха на втором, просторная столовая с большими окнами и выходом на террасу, откуда открывается вид на Изборскую крепость. Санузел на втором этаже коттеджа оборудован душевой кабиной, другой – современной ванной. В цокольном этаже возможно устройство сауны. В доме оборудована бельевая и помещение для хранения урожая и прочих технических нужд. В коттедже остается стилизованная мебель и элементы декора.

Полностью автономные коммуникации: трансформаторная электроподстанция, скважина глубиной 75 метров, септик, установлена охранная система. Дом и участок круглогодично обслуживаются и в любой момент готовы принять новых владельцев и их гостей.

В столовой оборудована печь-камин, также есть полноценная кухня с электроплитой. Просторная мастерская позволяет хранить не только электро- и бензоинструмент, но и двухколесные средства передвижения.

Участок 40 соток обнесен добротным забором с использованием природных материалов. На территории, кроме коттеджа, расположены: баня, детская площадка, бассейн, гараж, летняя кухня с тандыром, парник с теплыми грядками, так что любители сада и огорода получат все дачные удовольствия, отметили в компании. Все постройки выполнены в едином стиле с использованием экологически чистых материалов. На участке выполнен ландшафтный дизайн и размещены малые архитектурные формы.

К участку ведет обслуживаемая грунтовая дорога. В 20 минутах ходьбы от коттеджа находятся магазины, кафе, сувенирные лавки и прочие объекты туристической инфраструктуры Старого Изборска. На трассе расположена бензозаправка.

Недалеко от дома расположена лесополоса, богатая грибами и ягодами. Тишина и покой местной природы позволяют полноценно отдохнуть и восстановить силы, обратили внимание в «Авентин – Псков».

В подарок к объекту прилагается расположенный через дорогу ровный и освобожденный от растительности земельный участок площадью 4,2 га.

«Если давно планировали купить дом в тихом районе, ищите комфортную дачу в Псковской области или планировали заняться сдачей в аренду гостевого дома, не медлите – звоните», - обратились к псковичам. Контактный телефон 8112-29-84-84. Забронировать объект можно здесь.

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