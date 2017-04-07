Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности
Скончался главный врач Наркологического диспансера Псковской области Владимир Овсяков.
Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.
Владимир Овсяков родился в Калужской области. В 1976 году он окончил Смоленский государственный медицинский институт. По распределению В. Овсяков был направлен в Псковский областной психоневрологический диспансер. В 1983 году занял должность главного врача этого медицинского учреждения, которое позже было переименовано в Наркологический диспансер Псковской области.