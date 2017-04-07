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Общество

Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности

Скончался главный врач Наркологического диспансера Псковской области Владимир Овсяков.

Фото с npd-pskov.ru

Как стало известно Псковскому агентству информации,  причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. 

Владимир Овсяков родился в Калужской области. В 1976 году он окончил Смоленский государственный медицинский институт. По распределению В. Овсяков был направлен в Псковский областной психоневрологический диспансер. В 1983 году занял должность главного врача этого медицинского учреждения, которое позже было переименовано в Наркологический диспансер Псковской области.

 

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