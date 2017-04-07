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Экономика

Кишечная палочка обнаружена в говяжьей вырезке, поступившей в Псковскую область из Белоруссии

В замороженной говяжьей вырезке производства ОАО «Волковысский мясокомбинат» (Белоруссия) специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, продукция весом около 3 тонн поступила через пункт пересечения государственной границы в деревне Долосцы Себежского района.

Кроме того, в результате лабораторных исследований в партии мяса птицы (тушки цыплят-бройлеров), поступившей из Белоруссии через контрольный пункт Лобок Невельского района, эксперты обнаружили определенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Вес груза составил 4,5 тонны.

В настоящее время предпринимаются меры по пресечению оборота опасной продукции.

Помимо этого, в контрольном пункте в деревне Лобок запрещен ввоз из Белоруссии 2 тонн продовольственного картофеля. Причина - отсутствие фитосанитарного сертификата.

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