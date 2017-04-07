Отсрочку по налогам могут получить компании, выполняющие важные заказы по развитию регионов

22:20, 07 апреля 2017, ПАИ

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым стратегические предприятия и организации, выполняющие особо важные заказы по социально-экономическому развитию регионов РФ или предоставляющие особо важные услуги населению, могут получить право на отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

Сегодня такая отсрочка или рассрочка может предоставляться сроком до трех лет по федеральным налогам, и до одного года - по остальным налогам, сборам и страховым взносам. На эти условия могут претендовать те, кто пострадал от стихийного бедствия или технологической катастрофы, организации и предприятия, не получившие вовремя бюджетные субсидии, а также компании, которым грозит банкротство после уплаты налогов или чье производство носит сезонный характер и другие.

Минфин же предлагает предоставить такую возможность предприятиям, включенным в перечень стратегических в соответствии с законодательством РФ о банкротстве, а также выполняющим особо важные заказы по социально-экономическому развитию регионов или оказывающим особо важные услуги населению. Однако, как уточняют в ведомстве, новые претенденты на налоговые отсрочки должны предоставить банковскую гарантию.

В перечень стратегических предприятий, в частности, входят ВТБ, «Газпром», «Транснефть», «Роснефтегаз», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «Алроса», «Трансинжстрой», «Объединенная зерновая компания», «Объединенная судостроительная корпорация», «Алмаз-Антей», «Объединенная авиастроительная корпорация», аэропорт Шереметьево, «Аэрофлот», производственное объединение «Кристалл», Росгеология, РЖД, «Русгидро», «Россети», Первый канал