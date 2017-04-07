Продукцию с ГМО-соей завезли в Псковскую область из Калининградской

09:20, 08 апреля 2017, ПАИ

В кормовом шроте, поступившем в Псковскую область из Калининградской, выявлена ГМО-соя в количестве более 0,9%, не задекларированная в составе товара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

ГМО-сою специалисты обнаружили в результате лабораторных исследований.

В настоящее время предпринимаются меры по пресечению оборота товара. Вес продукции производства предприятий ЗАО «Агропродукт» и ЗАО «Содружество - Соя» составил 939,9 тонны.