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Общество

О палах травы рассказали дошкольникам псковские пожарные

Воспитанники псковского детского сада  № 10 «Незабудка» посетили пожарно-техническую выставку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Для детей были организованы экскурсии и просмотр тематических мультфильмов. Специалисты рассказали им об опасности огня, различных причинах возникновения пожаров. Особое внимание уделялось весеннему бедствию – палам травы.

Ежегодно с весенним потеплением фиксируются первые палы, количество которых увеличивается с возрастанием температуры воздуха. С начала 2017 года на территории региона уже зафиксированы 53 пала травы и один лесной пожар.

«Специалисты уверены, что систематически проводимая с детьми дошкольного возраста работа по профилактике пожаробезопасного поведения обязательно принесет свои плоды. Малыши особенно эмоционально и чутко реагируют на все новое, а посещение пожарно-технической выставки каждый раз становится для них ярким и запоминающимся событием», - отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что за три месяца текущего года в Псковской области зарегистрированы 178 пожаров, которыми нанесен материальный ущерб в размере 17 миллионов 253 тысяч рублей. Погибли 24 человека, двое из них – дети.

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