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Общество

Детский санаторий «Великолукский» поблагодарил Всеволода Козловского за помощь

Коллектив детского санатория «Великолукский» направил в Псковское областное Собрание письмо, в котором выразил благодарность депутату Всеволоду Козловскому за помощь в обустройстве детской площадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото с sobranie.pskov.ru

Осенью 2016 года на встрече с депутатом сотрудники учреждения здравоохранения обратились с просьбой установить во дворе санатория песочницу. Всеволод Козловский откликнулся на обращение граждан и с наступлением весны своими силами установил новую песочницу.

Фото с sobranie.pskov.ru

«Спасибо вам за то, что в такое тяжелое в экономическом плане время, вы находите возможность оказывать помощь. Спасибо за вашу доброту, честность и отзывчивость. Желаем вам благополучия и процветания, здоровья, счастья и успехов в депутатской деятельности!» - написали сотрудники санатория «Великолукский».

 

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