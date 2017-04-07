Детский санаторий «Великолукский» поблагодарил Всеволода Козловского за помощь

22:44, 07 апреля 2017, ПАИ

Коллектив детского санатория «Великолукский» направил в Псковское областное Собрание письмо, в котором выразил благодарность депутату Всеволоду Козловскому за помощь в обустройстве детской площадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Осенью 2016 года на встрече с депутатом сотрудники учреждения здравоохранения обратились с просьбой установить во дворе санатория песочницу. Всеволод Козловский откликнулся на обращение граждан и с наступлением весны своими силами установил новую песочницу.

«Спасибо вам за то, что в такое тяжелое в экономическом плане время, вы находите возможность оказывать помощь. Спасибо за вашу доброту, честность и отзывчивость. Желаем вам благополучия и процветания, здоровья, счастья и успехов в депутатской деятельности!» - написали сотрудники санатория «Великолукский».