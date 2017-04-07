Депутаты Северо-Запада обсудили наказание за парковку на газонах, попавшую в объектив фотокамеры

23:01, 07 апреля 2017, ПАИ

В столице Республики Коми состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам. Псковское областное Собрание на встрече региональных законодателей представлял председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Заседание парламентского комитета началось с минуты молчания – депутаты почтили память погибших при теракте в петербургском метро.

Затем парламентарии обсудили законодательные инициативы, разработанные в регионах. Депутаты из Санкт-Петербурга предложили применять технические средства фото- и видеофиксации при выявлении административных правонарушений в области благоустройства.

«Для Санкт-Петербурга, как и других регионов, очень актуальна проблема стоянки автомобилей на газонах. Фиксация подобных нарушений позволит сохранить зеленые насаждения от порчи. Сейчас для оформления такого протокола необходимо присутствие на месте владельца автомобиля, но конечно, ждать его у машины часами или даже несколько дней, никто не будет. Законодательное решение вопроса позволит зафиксировать нарушение и отправить нарушителю по почте так называемое «письмо счастья», - пояснил председатель постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам Денис Четырбок.

Учитывая, что мест для стоянки автомобилей часто не хватает, парламентарии также разрабатывают законодательную инициативу, согласно которой при планировке и обустройстве территорий застройщики должны будут обеспечивать необходимый баланс между парковочным пространством и территориями зеленых насаждений.

Кроме того, комитет поддержал ещё одну инициативу Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, касающуюся увеличения размера штрафа за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Члены постоянного Комитета ПАСЗР единогласно решили, что необходимо защитить права законопослушных предпринимателей, подняв штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. По их мнению, это сделает работу без лицензии экономически невыгодной.