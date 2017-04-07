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Общество

Гавриил Благовест наступил по народному календарю

8 апреля по народному календарю наступил Гавриил Благовест, пишет сalend.ru.

Архангел Гавриил — один из ангелов, почитаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя». 
Согласно христианской традиции, Гавриил открывает смертным тайное знание Бога. Именно он принес Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, которому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось прозвище Гавриила — Благовест, или Благовестник. 

Несмотря на доброе имя Гавриила, в южных регионах России, особенно в Малороссии, существовало поверье, что все, что родится в этот день, получится нескладным. По этому поводу существовала поговорка: «Что родится на Гавриила — уродливо и некрасиво». 

Также в этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть было нельзя — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. По этому поводу есть поговорка: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой - какова она 8 апреля, такова будет и 8 октября.

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