В Пскове горел выход на крышу многоэтажки на Коммунальной

09:33, 08 апреля 2017, ПАИ

В 21:58 7 апреля в Пскове произошел пожар в многоквартирном доме по улице Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

Для ликвидации возгорания привлекались девять пожарных, были задействованы четыре единицы техники.

«Коммунальная, 58, горит выход на крышу, Скорая и пожарная тут», - написала очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Информация о причине случившегося и пострадавших уточняется.