В Пскове горел выход на крышу многоэтажки на Коммунальной
В 21:58 7 апреля в Пскове произошел пожар в многоквартирном доме по улице Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.
Для ликвидации возгорания привлекались девять пожарных, были задействованы четыре единицы техники.
«Коммунальная, 58, горит выход на крышу, Скорая и пожарная тут», - написала очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Информация о причине случившегося и пострадавших уточняется.