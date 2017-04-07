В праздник Благовещения псковичи и великолучане выпустили в небо голубей

09:52, 08 апреля 2017, ПАИ

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию и праздничный молебен с крестным ходом в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службы Псковской епархии.

По традиции владыка и духовенство выпустили в небо белых голубей с крыльца Благовещенского собора. «Благословен этот день, исполненный радости нашей общей молитвы, нашего торжества. Благодарение Богу, что он явил свою милость к роду человеческому, чтобы вывести человеческий род из греховного болота, из нравственной грязи, чтобы избавить его от погибели и вечной смерти, он своим промыслом устрояет Пречистую Деву Марию, чтобы она стала Матерью Господа нашего Иисуса Христа, спасителя мира», - сказал псковский архипастырь.

В тот же день епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки. Епископ обратился к многочисленным верующим, поздравил их с праздником и подчеркнул, что Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

На литургии присутствовали и молились педагоги и учащиеся воскресной школы Центра духовного образования во главе с директором Иоанной Рахмановой, а также более 80 детей из приходских воскресных школ Великих Лук и детских садов северного микрорайона «Дружба», которые пришли в храм вместе со своими родителями и воспитателями. Почти все ребята причастились и стали участниками праздника «Благая весть», кульминацией которого стал запуск в небо десятков голубых и белых воздушных шаров.

Также владыка вместе с детьми выпустил в небо голубей. В завершение праздника юные богомольцы получили из рук епископа Сергия шоколад и святительское благословение.