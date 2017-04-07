0
21:39
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности
21:31
Коттедж с видом на Изборскую крепость предлагают приобрести псковичам
20:11
Садоводы Псковской области поддержали меры по снижению налоговой нагрузки
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:29
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 4-я: Как правильно хранить шины
14:42
До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля
13:52
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
Еще новости
Общество

В праздник Благовещения псковичи и великолучане выпустили в небо голубей

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил божественную литургию и праздничный молебен с крестным ходом в Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службы Псковской епархии.

Фото с pskov-eparhiya.ru

Фото с pskov-eparhiya.ru

По традиции владыка и духовенство выпустили в небо белых голубей с крыльца Благовещенского собора. «Благословен этот день, исполненный радости нашей общей молитвы, нашего торжества. Благодарение Богу, что он явил свою милость к роду человеческому, чтобы вывести человеческий род из греховного болота, из нравственной грязи, чтобы избавить его от погибели и вечной смерти, он своим промыслом устрояет Пречистую Деву Марию, чтобы она стала Матерью Господа нашего Иисуса Христа, спасителя мира», - сказал псковский архипастырь.

В тот же день епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки. Епископ обратился к многочисленным верующим, поздравил их с праздником и подчеркнул, что Благовещение означает «благая» или «добрая» весть. В этот день Пресвятой Богородице явился архангел Гавриил и возвестил  о грядущем рождении Иисуса Христа.

Фото с luki-eparhia.ru

На литургии присутствовали и молились педагоги и учащиеся воскресной школы Центра духовного образования во главе с директором Иоанной Рахмановой, а также более 80 детей из приходских воскресных школ Великих Лук и детских садов северного микрорайона «Дружба», которые пришли в храм вместе со своими родителями и воспитателями. Почти все ребята причастились и стали участниками праздника «Благая весть», кульминацией которого стал запуск в небо десятков голубых и белых воздушных шаров.

Также владыка вместе с детьми выпустил в небо голубей. В завершение праздника юные богомольцы получили из рук епископа Сергия шоколад и святительское благословение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности
07 апреля 2017
Главврач псковского наркодиспансера скончался от сердечной недостаточности 2
Коттедж с видом на Изборскую крепость предлагают приобрести псковичам
07 апреля 2017
Коттедж с видом на Изборскую крепость предлагают приобрести псковичам
Садоводы Псковской области поддержали меры по снижению налоговой нагрузки
07 апреля 2017
Садоводы Псковской области поддержали меры по снижению налоговой нагрузки 1
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля
07 апреля 2017
До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
07 апреля 2017
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц 1
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
07 апреля 2017
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику

Идет загрузка...