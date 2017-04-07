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Общество

Сотрудников военных комиссариатов поздравляют 8 апреля

8 апреля в России День сотрудников военных комиссариатов, пишет сalend.ru.

В этот день в 1918 году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы. 

В первые годы советской власти на территории Советской республики были образованы 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. С 1993 года значительно расширился круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата.

Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с организацией призыва в Вооруженные силы и постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории района, выполняет целый ряд задач социального плана. В Указе президента РФ № 1132 от 1 сентября 2007 года «Об утверждении Положения о военных комиссариатах» четко определены основные задачи военных комиссаров.

Накануне с профессиональным праздником военного комиссара Псковской области Михаила Башлыкова и коллектив комиссариата поздравил заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков. 

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