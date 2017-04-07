Руководство Пскова: Владимир Овсяков был блестящим профессионалом и грамотным руководителем

10:13, 08 апреля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников выразили соболезнования близким и коллегам главного врача Наркологического диспансера региона Владимира Овсякова. Он скончался в Пскове 7 апреля на 69-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Владимир Сергеевич был блестящим профессионалом, грамотным руководителем, отзывчивым человеком. Сорок лет жизни он отдал спасению людей от недугов и вредных привычек. Его знали не только в Пскове и области, он активно участвовал в международных побратимских связях с немецким городом Нойсом. Особые слова сердечной поддержки и сопереживания в эти тяжелые минуты выражаем супруге Владимира Сергеевича - Лидии Викторовне, директору Псковской школы-интерната. Мы скорбим вместе с вами, дай Бог вам сил пережить это горе», - сказали руководители Пскова.

Владимир Овсяков родился в Калужской области. В 1976 году он окончил Смоленский государственный медицинский институт. По распределению В. Овсяков был направлен в Псковский областной психоневрологический диспансер. В 1983 году занял должность главного врача этого медицинского учреждения, которое позже было переименовано в Наркологический диспансер Псковской области.