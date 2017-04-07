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2017 год станет решающим в вопросе финансового оздоровления РФС, считают в организации

Российский футбольный союз (РФС) надеется, что 2017 год будет решающим в вопросе ликвидации финансовых проблем организации. Как пишет ТАСС, об этом говорится в отчете о деятельности РФС за 2016 год, который будет представлен на конференции организации.

«В 2016 году были обеспечены полученными доходами все текущие обязательства, а также опережающими темпами сокращалась кредиторская задолженность прошлых лет. Начиная с 2015 года РФС получает коммерческую прибыль, которую направляет на погашение просроченной задолженности. Согласно планам, 2017 год станет решающим в вопросе финансового оздоровления организации, а в 2018 году можно будет полностью сконцентрироваться на развитии футбола», - говорится в отчете.

На начало 2014 года общая сумма кредиторской задолженности РФС равнялась 1 млрд 379 млн рублей (604 млн рублей - к погашению), на начало 2015 года - 1 млрд 273 млн рублей (852 млн рублей - к погашению), 2016-го - 1 млрд 482 млн рублей (622 млн рублей - к погашению). На конец 2016 года непогашенная кредиторская задолженность РФС составила 347,8 млн рублей.

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