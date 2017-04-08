День российской анимации отмечается 8 апреля

11:26, 08 апреля 2017, ПАИ

8 апреля в России отмечается День российской анимации, пишет сalend.ru.

Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Кукольная анимация В. Старевича имела огромный успех и не только на Родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой – многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели.

С тех пор российская, а затем и советская анимационная школа заняла в мировом анимационном искусстве твердую позицию, в ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой мультипликации.

В юбилейный, 2012-й, год прошли многочисленные мероприятия и акции, посвященных российской мультипликации. В кинотеатрах страны были организованы демонстрации мультфильмов лучших российских аниматоров, а также были показаны малоизвестные фильмы, которые по тем или иным причинам не были доведены до широкого зрителя – это архивные находки, «полочное» кино, учебные работы, экспериментальные ролики, незавершенные фильмы, авторские версии и другое. Ещё к юбилею были приурочены различные выставки, концерты, фестивали и другие мероприятия.

С того момента и было принято решение сделать этот праздник – День российской анимации – ежегодным и отмечать его 8 апреля. В последующие годы традиция проведения праздничных мероприятий и бесплатных показов мультипликационных фильмов в различных кинотеатрах страны продолжилась. Организаторы праздника надеются, что День российской анимации будет способствовать продвижению российской анимации на отечественном рынке проката.

Напомним, что Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября.