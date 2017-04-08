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Общество

Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»

8 апреля в 14:00 в Псковской области начнется «Тотальный диктант». Об этом Псковскому агентству информации сообщила координатор проекта «Тотальный диктант» в Пскове, руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина.

Жители Пскова смогут написать диктант на пяти площадках, в том числе в Псковском государственном университете — в главном корпусе и на филфаке. Кроме того, в назначенное время откроются площадки в Поганкиных палатах Псковского кремля, в областной библиотеке и в клубе «ТИР».

Текст на площадке Псковского музея прочтет доктор культурологии, профессор, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев. В ПсковГУ диктовать будут преподаватели филологического факультета. В клубе «ТИР» зачитывать текст доверят лидеру группы «Отцы и дети» Владимиру Андрееву.

Добавим, проект реализуется в Пскове в третий раз, а в регионе — в четвертый. В среднем в «Тотальном диктанте» принимают участие около 300 псковичей.

8 апреля диктант также можно написать в поселке Писковичи Псковского района и в Великих Луках, где подготовлены три площадки: Великолукская сельскохозяйственная академия (площадь А. Матросова, 1), Великолукская академия физкультуры и спорта (Юбилейная площадь, 4), Великолукский филиал Петербургского университета путей сообщения (проспект Гагарина, 95).

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