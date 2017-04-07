Шесть матчей в рамках Чемпионата Псковской области по хоккею пройдут в выходные

11:06, 08 апреля 2017, ПАИ

8-9 апреля пройдут шесть матчей в рамках Чемпионата Псковской области по хоккею. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня в 15:00 на ледовое поле выйдут команды «Старт» (Себеж) и «Легион» (Псков). В 18:45 псковские «Барсы» начнут бороться за победу с пыталовским «Метеором». В 20:00 состоится встреча «Медведи» - «Родина» (Псков).

В воскресенье в 14:45 сыграют команды «Экспресс» (Великие Луки) и «Псков». В 18:30 звание лучших будут отстаивать хоккеисты псковской «Звезды» и себежского «Старта». На 19:45 назначен матч «Аванта-Остров» – «Порхов».