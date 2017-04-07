Пожар на кровле девятиэтажки в Пскове произошел из-за короткого замыкания

11:36, 08 апреля 2017, ПАИ

Пожар на кровле 9-этажного дома на улице Коммунальной, 58 в Пскове произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Как стало известно Псковскому агентству информации, сгорела будка выхода на крышу. Пришлось эвакуировать 8 человек.

По той же причине 7 апреля в деревне Кулёво Великолукского района случилось возгорание в жилом доме, огнем повреждена кровля.

Кроме того, из-за короткого замыкания в деревне Голубово Псковского района выгорело двухэтажное строение гаража, в бане огнем повреждено крыльцо.