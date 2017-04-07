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Пожар на кровле девятиэтажки в Пскове произошел из-за короткого замыкания

Пожар на кровле 9-этажного дома на улице Коммунальной, 58 в Пскове произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Как стало известно Псковскому агентству информации, сгорела будка выхода на крышу. Пришлось эвакуировать 8 человек.

По той же причине 7 апреля в деревне Кулёво Великолукского района случилось возгорание в жилом доме, огнем повреждена кровля.

Кроме того, из-за короткого замыкания в деревне Голубово Псковского района выгорело двухэтажное строение гаража, в бане огнем повреждено крыльцо.

 

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