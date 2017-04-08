Воскресшего Лазаря вспоминают сегодня православные верующие

12:06, 08 апреля 2017, ПАИ

8 апреля у православных верующих наступила Лазарева суббота - суббота перед Вербным воскресеньем, пишет сalend.ru.

В этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времён. Православные христиане Кипра, Болгарии, Греции и других стран отмечают праздник по григорианскому календарю.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», — говорится в Евангелии. Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на осленке, множество людей встречали его как царя. Они постилали на его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы.

А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. Церковью воскрешение Лазаря почитается как одно из самый важных, знаковых чудес, совершённых Иисусом Христом за время его земного пути. Это символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял его заповеди.