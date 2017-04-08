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Общество

Депутаты областного Собрания выразили соболезнования близким Владимира Овсякова

Депутаты Псковского областного Собрания выразили соболезнования родным и близким главного врача Наркологического диспансера региона Владимира Овсякова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«7 апреля 2017 года неожиданно для всех прервался жизненный путь Владимира Овсякова. Ушёл достойный человек, профессионал. На протяжении многих лет преданный своему делу Врач с большой буквы протягивал руку помощи каждому, кто в ней нуждался», - говорится в соболезновании.

Владимир Сергеевич Овсяков родился в Калужской области. В 1976 году окончил Смоленский государственный медицинский институт и по распределению был направлен в Псковскую область. С 1983 года Владимир Овсяков возглавлял псковский наркодиспансер. За профессиональные достижения был удостоен звания Заслуженный врач РФ. 

«Скоропостижная смерть Владимира Овсякова – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и ценил, для пациентов, коллег, родных, друзей. Добрая память о нём навсегда останется в сердцах псковичей!» - сказали в региональном парламенте.

 

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