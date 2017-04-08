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Общество

Возле отделения банка в Пскове заметили подозрительную коробку

7 апреля в Пскове спасатели проверяли сообщение о подозрительном предмете возле отделения банка на Коммунальной, 48-а. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, там была обнаружена коробка, не представляющая опасности.

Еще два подозрительных предмета были найдены вчера на улице Западной, 31 и Рижском проспекте, 2. Кроме того, по аналогичным сообщениям специалисты выезжали в деревню Черёха Псковского района и на улицу Клевцова, 6 в Великих Луках.

Информация о подозрительных предметах не подтвердилась, резюмировали в ведомстве.

 

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