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Общество

Невельские поисковики установили памятную табличку на месте, где заложена «капсула времени»

В городском парке Невеля, на месте, где заложена «капсула времени», поисковики установили памятную табличку. Прежнюю отломали вандалы. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Патриот 60» в соцсети «ВКонтакте». 

Фото из группы поискового отряда «Патриот 60»

«Прошлую табличку, как мы помним, отломали некие личности. Если здесь подходит слово «личности»... Теперь нам пришлось сделать деревянную табличку – «эконом-вариант», так сказать. Если опять отломают, то новую сделать будет дешевле и проще. В общем, потихоньку готовимся к празднованию Дня Победы», - говорится в сообщении.

Фото из группы поискового отряда «Патриот 60»

Надпись на памятной табличке гласит: «Здесь лежит послание от ветеранов Невельщины потомкам. Вскрыть 06.10.2043».

 

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