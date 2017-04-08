Невельские поисковики установили памятную табличку на месте, где заложена «капсула времени»

13:34, 08 апреля 2017, ПАИ

В городском парке Невеля, на месте, где заложена «капсула времени», поисковики установили памятную табличку. Прежнюю отломали вандалы. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Патриот 60» в соцсети «ВКонтакте».

«Прошлую табличку, как мы помним, отломали некие личности. Если здесь подходит слово «личности»... Теперь нам пришлось сделать деревянную табличку – «эконом-вариант», так сказать. Если опять отломают, то новую сделать будет дешевле и проще. В общем, потихоньку готовимся к празднованию Дня Победы», - говорится в сообщении.

Надпись на памятной табличке гласит: «Здесь лежит послание от ветеранов Невельщины потомкам. Вскрыть 06.10.2043».