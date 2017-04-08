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Общество

Умер летчик-космонавт СССР Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО «Энергия» Георгий Гречко. Об этом сообщается на сайте журнала «Новости космонавтики».

Фото с novosti-kosmonavtiki.ru

«Редакция НК соболезнует родным и близким покойного. Память об отважном космонавте навечно сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Как рассказала РБК дочь космонавта Ольга, Георгий Гречко скончался от сердечной недостаточности. «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность,  - сказала она. - Он был очень светлым человеком». 

Георгий Гречко совершил три космических полета. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера КК «Союз-17» и первой основной экспедиции на ДОС-4 «Салют-4», вместе с А. Губаревым. Второй, рекордный для своего времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера КК «Союз-26» и первой основной экспедиции на ДОС-5 «Салют-6» вместе с Ю. Романенко. Третий – с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера КК «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки ЭО-4 на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Г. Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 года космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. 

Помимо двух золотых звезд Героя Советского Союза, он награжден тремя орденами Ленина, медалями «За заслуги в освоении космоса», «За трудовое отличие» и многими другими.

 

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